В Украине аренда государственных сельхозземель вдвое дороже, чем частных участков

Средняя плата за аренду государственных сельскохозяйственных земель в Украине по состоянию на 1 января 2017 года составила около 2,25 тыс. грн/га, что почти вдвое превышает стоимость аренды частных земельных участков, сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

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«В среднем за последний год государственные земли сдавались в аренду почти вдвое дороже, чем частные. Это объясняется внедрением общей практики передачи земель в пользование исключительно на открытых земельных торгах», - цитирует пресс-служба ведомства первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка.

Согласно сообщению, арендная плата за земли госсобственности, которые были переданы в аренду не через аукционы, составляла всего 940 грн/га. Потому Госгеокадастр инициировал пересмотр договоров для приведения условий пользования госземлями к средним по рынку.

По данным Госгеокадастра, владельцы земельных паев в 2016 году получали в среднем 1,09 тыс. грн с 1 га, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

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«Средняя арендная плата за год выросла на 27%. Это очень неплохой показатель динамики, однако в абсолютных цифрах стоимость аренды все еще остается критически низкой и несопоставимой с добавленной стоимостью, которую генерирует земля», - приводятся в сообщении слова Мартынюка.

Пресс-служба ведомства отметила, что самая высокая арендная плата была в Полтавской (2,24 тыс. грн/га), Черкасской (2,22 тыс. грн/га) и Харьковской (1,6 тыс. грн/га) областях. Дешевле пользование землей обходилось в Киевской (533,4 грн/га), Закарпатской (596 грн/га) и Тернопольской (672,3 грн/га) областях. Общая площадь этой категории сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составляет 16,5 млн га.

В сообщении отмечается, что одним из драйверов роста стоимости аренды частных сельхозземель может стать открытие рынка земли в Украине, который создаст альтернативу для владельцев земельных участков и позволит сделать земельные отношения в государстве более конкурентными.

Как сообщал УНИАН, мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до 2018 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмен запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.

При этом МВФ рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам Фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.