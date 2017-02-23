Агентство USAID запустит в Украине четырехлетний проект поддержки фермерства

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено 7 августа текущего года начать реализацию в Украине четырехлетней программы поддержки малых и средних сельхозпроизводителей путем развития сельских территорий и аграрного сектора в целом.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Один из приоритетов Минагропрода - развитие сельских территорий. Благодаря реализации проекта увеличится объем инвестиций, появятся новые рабочие места для сельского населения. Тем самым улучшится их благосостояние», - цитирует пресс-служба главу Минагропрода Тараса Кутового.

Ранее министр отмечал, что на реализацию данной программы агентство USAID намерено выделить Украине 20 млн долл.

Согласно сообщению, реализация проекта поддержки фермерства будет способствовать снижению барьеров для бизнеса и улучшению условий труда для малых и средних аграрных предприятий. Также проект призван обеспечить привлекательные условия проживания в сельской местности и бороться с безработицей среди украинских селян. Другими важными задачами проекта является повышение конкурентоспособности украинской аграрной продукции, внедрение международных стандартов качества и безопасности, доступ национальных сельхозтоваров на новые экспортные рынки ЕС.

Кроме того, по данным пресс-службы, проект нацелен на создание прозрачных нормативно-правовых основ будущего функционирования рынка земли в Украине, а также проведение реформ, которые позволят привлечь средства в модернизацию систем орошения земель.

«Сотрудничество Украины и США продолжается уже более 25 лет. В рамках этого партнерства на сегодня уже действует 4 программы поддержки развития агросектора. Надеюсь, что новая программа проекта усилит уже существующие результаты и приведет к новым», - приводятся в сообщении слова министра.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля, Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.