Украина собрала 53,3 млн. тонн зерна

В Украине в 2008 году хозяйства всех категорий собрали 53,3 млн. тонн зерна (включая кукурузу) в весе после доработки.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Сообщается, что из указанного объема продовольственные культуры составляют – 27,5 млн. тонн (52%), фуражные зерновые – 25,8 млн. т (48%). По сравнению с 2007 г. производство зерна увеличилось в 1,8 раза, что предопределено ростом урожайности зерновых культур (на 12,9 ц с 1 га, или в 1,6 раза) и площадей их сбора (на 1,9 млн. га, или на 14,4%).

Сельхозпредприятиями, в частности, произведено 42,1 млн. тонн зерна (79% общего валового сбора), хозяйствами населения – 11,2 млн. тонн (21%). При этом, урожайность зерновых культур в аграрных предприятиях (35,5 ц с 1 га) выше, чем в хозяйствах населения, на 3,6 ц.

Урожай пшеницы в 2008 г. превысил показатель 2007 г. в 1,9 раз и составил 25,9 млн. тонн, ячменя – 12,6 млн. тонн (в 2,1 раза больше), кукурузы на зерно – 11,4 млн. тонн (в 1,5 раза больше), рожь – 1,1 млн. тонн (в 1,9 раз больше), овса – 0,9 млн. тонн (в 1,7 раз больше), проса – 220,7 тыс. тонн (в 2,6 раза больше).

Кроме того, увеличился сбор гречихи – 240,6 тыс. тонн (на 10,7%), за счет роста урожайности на 1,5 ц с 1 га (на 21,4%). В то же время, в 2008 г. собрано риса 100,7 тыс. тонн, что на 6,8% меньше показателя 2008 г., что вызвано уменьшениям площади сбора.

Производство подсолнечника выросло сравнительно с 2007 г. на 56,2% и составило 6,5 млн. тонн, что объясняется увеличением площадей сбора (на 866,5 тыс. га, или на 25,4%), и повышением урожайности (на 3 ц с 1 га, или почти на четверть). Сельскохозяйственными предприятиями собрано 5,3 млн. тонн подсолнечника (на 56,6% больше) при средней урожайности 15,8 ц с 1 га против 12,9 ц в 2007 г.

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) уменьшился на 19,2% по сравнению с 2007 г. исключительно за счет сокращения почти на треть площади сбора - до 13,7 млн. тонн при средней урожайности 354,7 ц с 1 га собранной площади (в 2007р. – 294,2 ц), в том числе, сельскохозяйственными предприятиями – 11,8 млн. тонн (на 20,2% меньше), в среднем по 365,7 ц с 1 га.

За счет расширения собранных площадей рапса (на 0,6 млн. га, или на 72,5%) и увеличения его урожайности (на 7,7 ц с 1 га, или на 59%) валовой сбор данной культуры увеличился против 2007 г. в 2,7 раза и составил 2,9 млн. тонн, из которых 98% - озимый рапс.

Напомним, в Украине под урожай 2008 г. сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 27,1 млн. га, в том числе, сельскохозяйственными предприятиями – на 19,4 млн. га (71,6%), хозяйствами населения – на 7,7 млн. га (28,4%). По сравнению с 2007 г., общая посевная площадь увеличилась на 1,1 млн. га (на 4,1%).