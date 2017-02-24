ВТО отклонила апелляцию РФ: решение Москвы запретить ввоз свинины из Евросоюза – незаконное

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение о признании незаконным запрета на ввоз свинины из стран ЕС.

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Как сообщает агентство Reuters, ВТО отклонила апелляцию России от октября прошлого года на августовское решение организации признать незаконным решение Москвы запретить ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран Евросоюза. Тем самым арбитры встали на сторону Брюсселя в торговом споре с Москвой.

Запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС был введен Россельхознадзором в январе 2014 года в качестве ответной меры на вспышку в Литве и Польше африканской чумы свиней. Брюссель пытался добиться отмены этого решения, а затем обратился в ВТО, передает РБК.

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В августе 2016 года арбитры приняли решение, что российский запрет противоречит международным стандартам Всемирной организации здравоохранения животных и идет вразрез с соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер.

Россия подала апелляцию на это решение, объяснив это тем, что ситуация с африканской чумой свиней в странах Балтии и Польше продолжает ухудшаться, а предпринимаемые службами ЕС меры для ликвидации очагов заболевания неэффективны.

Поставки европейской свинины в Россию находятся под запретом в том числе из-за продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на западные санкции.

До российского эмбарго, в 2013 году, стоимость экспорта свинины из стран ЕС в Россию составляла €1,4 млрд.