В Госстате отчитались о росте производства говядины и свинины в Украине

Объем производства свежей или охлажденной свинины в Украине в январе 2017 года составил 18,8 тыс. тонн, что на 5,9% больше, чем в январе прошлого года, и на 19,4% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщила Государственная служба статистики.

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Объем производства свежей или охлажденной говядины в январе вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 73,6% - до 4,2 тыс. тонн. Это на 31,8% меньше по сравнению с объемом производства в декабре 2016 года.

Производство свежего или охлажденного мяса птицы в январе выросло на 29,8% по сравнению с январем 2015 года, и составило 73 тыс. тонн. По сравнению с декабрем этот показатель сократился на 7,6%.

Также в январе 2017 года было произведено 1 тыс. тонн замороженной свинины, что на 16,3% меньше, чем в январе 2016 года, и на 1,8% больше, чем месяцем ранее.

Производство замороженной говядины в прошлом месяце увеличилось на 58,7% по сравнению с январем 2016 года – до 1,2 тыс. тонн. Это на 46% меньше по сравнению с объемом производства в декабре 2016 года.

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Производство замороженного мяса птицы в январе 2017 года составило 24,3 тыс. тонн, что на 18,8% больше, чем в январе 2016 года, и на 7,4% меньше, чем в декабре.

Производство колбасных изделий за январь выросло по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,8% - до 233 тыс. тонн. По сравнению с декабрем этот показатель сократился на 10,5%.

В Госстате отмечают, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 году производство свежей или охлажденной свинины выросло на 3,9% по сравнению с 2015 годом – до 256 тыс. тонн, говядины - на 22,5%, до 59,4 тыс. тонн, а мяса птицы – на 5,1%, до 746 тыс. тонн.