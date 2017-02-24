Украина экспортировала рекордный объем чеснока за последние 6 лет

Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем чеснока за последние шесть лет – 195 тонн, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Согласно сообщению, основными потребителями этого продукта в 2016 году стали Беларусь (61%), Латвия (13%) и Канада (11%). Средняя цена тонны экспортного чеснока составляла 1,47 тысячи долларов.

Читайте такжеУкраина заняла первое место в Европе по экспорту грецкого ореха

В то же время, по данным пресс-службы, Украина в прошлом году импортировала 3,2 тысячи тонн чеснока, что на 50% меньше по сравнению с 2015 годом и является минимальным показателем за последние 8 лет. Основным поставщиком этого продукта в Украину является Китай.

В ассоциации объясняют сокращение поставок в Украину девальвацией гривни по отношению к доллару, что делает импортный чеснок менее доступным для украинского потребителя. Кроме того, в государстве растет производство данного продукта и сокращается потребность в импорте.

Так, согласно данным УКАБ, в прошлом году аграрии произвели 187,8 тысячи тонн чеснока, 99% которого было выращено в хозяйствах населения.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).

Согласно информации Минагропрода, 2016 году Украина установила рекорд по экспорту сахара на уровне 466 тысяч тонн, подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, зерновых – 39 миллионов тонн (за 2015-2016 МГ) и меда - 56,9 тысячи тонн.