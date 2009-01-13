Россия уже экспортировала свыше 12 млн. т зерна нового урожая

В январе Российская Федерация уже экспортировала свыше 12 млн. тонн зерна нового урожая против 13 млн. тонн за весь прошлый сельскохозяйственный год.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ, которым располагает УНИАН.

Сообщается, что в текущем месяце экспорт зерна из России должен составить порядка 1,5 млн. тонн.

Глава Минсельхоза России Алексей Гордеев 12 января на заседание межведомственной рабочей группы по проведению госзакупочных интервенций на рынке зерна отметил, что Правительством РФ поставлена задача устранить различного рода технические препятствия при приемке и переброске зерна, активизировать темпы проведения возобновившихся интервенций, основной целью которых является "выравнивание цен на внутреннем рынке зерна". Об этом сообщает rzd-partner.

"Ежедневно мы планируем закупать не менее 200 тысяч тонн зерна", - сказал А.Гордеев. За 51 день торгов объем биржевых сделок составил 5 млн 434 тыс. тонн зерна на сумму 25,5 млрд рублей. Всего на эти цели государством выделено около 80 млрд рублей.