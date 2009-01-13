РФ продлила действие пошлин на импорт сахара из Украины

Россия продлила действие пошлин на импорт сахара с Украины до 1 января 2013 года, сообщает газета «Ведомости».

Срок изъятия белого сахара из режима свободной торговли с Украиной истекал 1 января 2009 г. Однако 29 декабря 2008 г. правительство подписало постановление «О мерах государственного регулирования импорта товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации с Украины», которое устанавливает новый срок отмены беспошлинного ввоза украинского сахара – 1 января 2013 г.

Документ вступил в силу 1 января 2009 г. Правительство предписало Минэкономразвития, Минпромторгу и Минсельхозу РФ «осуществлять анализ ситуации на российском рынке сахара и при необходимости внести до 1 ноября 2012 г. в правительство РФ предложения об изменении срока отмены тарифных изъятий белого сахара из режима свободной торговли с Украиной». Кроме того, правительство поручило Федеральной таможенной службе ежемесячно предоставлять в эти ведомства данные о ввозе в Россию с Украины ряда товаров.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений ИВАНОВ называет продление действия пошлин на импорт сахара с Украины «правильной мерой».