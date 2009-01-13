Выпуск продукции растениеводства может снизиться на 25-30%

Урезанные расходы государства на развитие агропромышленного сектора в сочетании с экономическим спадом могут привести в 2009 году к снижению выпуска продукции растениеводства на 25-30%, а также к дальнейшему сокращению поголовья крупного рогатого скота на 5-7%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Евгений Окша.

По словам эксперта, государственный бюджет 2009 года значительно снижает финансирование аграрного сектора Украины и не будет способствовать его развитию. По сравнению с 2008 годом общие расходы бюджета на цели АПК сократились почти вдвое – с 12,1 млрд. грн. до 6,4 млрд. грн.

По мнению эксперта, предусмотренная сумма существенно ниже реальных потребностей аграрного сектора в текущей экономической ситуации. «Кризисные явления, затронувшие в том числе и сельскохозяйственных производителей, побудили к принятию ряда антикризисных законов, однако основа финансирования программ по оздоровлению сельского хозяйства закладывается бюджетом. Расходы текущего бюджета в меньшей степени направлены на поддержку непосредственного производителя и в большей степени на финансирование институтов образования и управленческих структур. Такое распределение денежных потоков стало вынужденной мерой, поскольку финансирование бюджетных учреждений не может быть снижено значительно», – отметил Е.Окша.

Эксперт обратил внимание на сокращение на 84% государственной дотации на стимулирование производства продукции животноводства и растениеводства, которая предполагает выделение средств за каждый гектар засеянной площади и увеличение поголовья скота. Кроме того, в этом году выделяется в 5,5 раз меньше средств на удешевление кредитов сельхозпроизводителей, что, учитывая их существенное удорожание и ужесточение требований по их выдаче, приведет к сокращению объемов кредитования сектора.

По мнению эксперта, также негативно повлияет на отрасль АПК сокращение на 46% компенсации Пенсионному фонду потерь от использования сельхозпроизводителями специальной ставки по оплате сбора на обязательное пенсионное страхование.

Таким образом, сокращение финансирования АПК приведет к снижению объемов производства в отрасли.