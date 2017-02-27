Посевная площадь сельхозкультур останется на уровне прошлого года

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит 26,8 миллиона га, что соответствует площадям посева 2016 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По предварительным данным, общая посевная площадь под урожай 2017 года ожидается в пределах 26,8 миллиона га (на уровне 2016 года)", - говорится в сообщении.

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Ведомство ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на 14,4 миллиона га, что составляет 54% в структуре посевных площадей. По данным пресс-службы, это соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур предварительно предполагается разместить на площади 7,2 миллиона га, в том числе ранних – 2,4 миллиона га.

По предварительным данным, наибольшая доля в прогнозируемой структуре посевных площадей придется на пшеницу (23,6%), подсолнечник (20%), кукурузу на зерно (16,4%), ячмень (9,7%) и сою (7,2%).

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы статистики, украинские аграрии под урожай озимых культур и зеленого корма 2017 года засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно прогнозам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", урожай озимых при сохранении благоприятных погодных условий в 2017 году может вырасти до 29 миллионов тонн с около 20 миллионов тонн в прошлом году. По данным Минагропрода, по состоянию на 27 февраля озимые зерновые культуры в Украине взошли на 6,8 миллиона га, или 95% засеянных площадей.

В 2016 году, по предварительным данным, в Украине собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.