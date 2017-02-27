Минагропрод: всходы озимых получены на 95% площадей

Озимые зерновые культуры в Украине по состоянию на 27 февраля взошли на 6,8 миллиона га, или 95% засеянных площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 81% всходов (5,5 миллиона га), в слабом и изреженном – 19% (1,3 миллиона га).

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Всходы озимого рапса получены на площади 860 тысяч га (96% посевов), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 689 тысяч га (81% посевов), в слабом и изреженном – 170 тысяч га (19,8% посевов).

По данным пресс-службы, аграрии начали весеннюю подкормку озимых питательными веществами уже в 10 областях Украины. По состоянию на 27 февраля, подкормка озимых на зерно произведена на площади 579 тысяч га, или 8% от прогноза, озимый рапс подкормлен на 96 тысяч га (11%).

Больше всего озимых подкормлено в Одесской (241 тысяча га, 32% от прогноза), Николаевской (111 тысяч га, 19%), Херсонской (103 тысячи га, 19%) и Запорожской (69 тысяч га, 10%) областях.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", урожай озимых при сохранении благоприятных погодных условий в 2017 году может вырасти до 29 миллионов тонн с около 20 миллионов тонн в прошлом году.

В начале февраля руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометеоцентра Татьяна Адаменко прогнозировала, что потери озимых культур от резких перепадов температур и, как следствие, образования ледяной корки на полях не превысят 10%.

Украина в 2016 году, по предварительным данным, собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.