Выборы на Донбассе надо проводить поэтапно – Скоцик

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«Когда мы работаем на Донбассе, проводим аграрные форумы, в зале присутствуют до 30% жителей оккупированных территорий. Они устали от войны. Есть ряд громад, которые хотели бы вернуться в Украину. Поэтому без общих выборов на Донбассе можно постепенно проводить выборы в таких громадах», - отметил Виталий Скоцик.

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А для освобождения Крыма, по мнению политика, Украине нужно реинкарнировать «будапештский» формат.

«Необходимо сочетание усилий минского процесса и нормандского формата (если он сохранится после выборов во Франции). И, конечно, мы должны реинкарнировать формулу Будапештского меморандума. США, Великобритания, Украина и РФ должны сесть за стол переговоров и попытаться найти другой формат, который вынудит Россию покинуть Крым», - говорит политик.

По его словам, чтобы урегулировать конфликт, нужно учитывать его причины, а это далеко не только имперские амбиции, ведь с экономической точки Крым для России, как чемодан без ручки.

«Без украинской воды, без украинской энергетики Крым для России – это 2 млрд долларов убытков в год. Вместе с тем, это далеко не просто имперские амбиции, там есть большая экономическая составляющая, связанная с перспективами добычи газа. Оккупация Крыма произошла тогда, когда Украина должна была подписать крупный газовый контракт с ExxonMobil. Мы реально меняли ситуацию с рынком газа на континенте. Вспомним ситуацию с месторождениями сланцевого газа на Донбассе, в первую очередь в Славянске. Именно там было одно из самых ожесточенных противостояний. И это тоже надо учитывать», - говорит Виталий Скоцик.

По словам политика, чтобы воплотить этот план,нужна политическая воля. У сегодняшнего парламента ее нет.

«Депутаты должны закрыться в Верховной Раде и выстроить стратегию относительно Донбасса. Сегодня они этим не занимаются абсолютно. Они и на работу не ходят», - говорит Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул, что затягивание с решением проблемы лишь ухудшает позиции Украины.

«Если ты хочешь выиграть, ты не можешь торговать. История не знает фактов, когда страна, которая имела вооруженный конфликт, вела торговлю с противником. Потому что эти деньги питают экономику того, кто с тобой воюет. Это парадокс, который поразил всю мировую общественность. Но Донбасс – это наши территории. Поэтому ключевая задача – завершить войну и интегрировать эти территории к украинской экономике», - говорит Виталий Скоцик.

Он отметил, что блокада Донбасса разоблачила ряд циничных афер нынешней власти. И правительство и парламент, которые не способны обеспечить энергетическую безопасность, должны освободить место более профессиональным людям.

«Нас постоянно пугают дестабилизацией, но под таким прикрытием можно делать любые аферы. Блокада вытащила на поверхность угольную аферу. Правительство еще раз показало, что он не способно обеспечить энергетическую независимость государства. Более того, оно еще и нажилось на этом вместе с олигархами. Мы уже имеем политическую дестабилизацию – через сплошные аферы, благодаря которым грабят украинский народ», - резюмировал Виталий Скоцик.