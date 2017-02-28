Украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысячи тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

"Украина увеличила экспорт сахара в 33 раза - до 344 тысяч тонн. Такой результат достигнут благодаря системной и слаженной работе всей производственной цепи - от производителей сахарной свеклы до переработчиков", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, производство сахара с одного гектара за отчетный период составило 6,9 тонн, что в 3 раза больше по сравнению с 2010 годом. Согласно сообщению, валовой сбор сахарной свеклы с площади 290 тысяч га составил 13,2 миллиона тонн, тогда как в 2000 году такое же количество сахарного сырья было собрано с площади в 747 тысяч га.

"В 2016 году на 25% по сравнению с предыдущим годом увеличились площади под сахарной свеклой, на 30% - производство сахарного сырья, на 40% - производство сахара. Такая динамика впечатляет", - цитирует пресс-служба Кутового.

Согласно сообщению, в 2017 году Украина может увеличить экспорт сахара до около 1 миллион тонн.

"У отрасли очень амбициозные планы - в этом году экспортировать 1 миллион тонн сахара. Очень хорошо, когда желание и амбиции достигаются", - приводятся в сообщении слова министра.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", украинские предприятия в 2016-2017 маркетинговом году (сентябрь 2016 – август 2017) экспортируют рекордный за все время независимости Украины объем сахара – более 500 тысяч тонн, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее. В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тысяч тонн сахара.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара – 465,9 тысячи тонн.

11 января украинские заводы завершили сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года. За этот период, по данным ассоциации "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.