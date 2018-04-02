Бюджет-2009 испытает АПК на живучесть

Украинская власть в предновогодней суете все-таки успела принять основной финансовый документ – государственный бюджет на 2009 год. Однако, это не стало новогодним подарком для аграриев. В бюджете на наступивший год финансирование сельского хозяйства почти вдвое меньше прошлогоднего – снижение с 12,1 млрд грн. до 6,4 млрд. грн. Эксперты единогласно утверждают, что это станет испытанием для агропромышленного комплекса страны и может привести к существенному снижению объемов производства в отрасли. А о развитии сельской местности и инфраструктуры речь вообще не идет. Судя по всему, власть в глубине души надеется, что вопрос "Чи буде Україна з хлібом?" решится позитивно исключительно благодаря небесным факторам и Бог снова пошлет стране невиданный урожай (желательно не только зерновых, но и всего-всего-всего)... Опрошенные УНИАН аналитики печально единодушны.

Евгений Окша, аналитик компании Astrum Investment Management:

Государственный бюджет 2009 г. значительно снижает финансирование аграрного сектора Украины, и не будет способствовать его развитию. По сравнению с 2008 г. общие расходы бюджета на цели АПК сократились почти вдвое с 12,1 до 6,4 млрд. грн. Предусмотренная сумма существенно ниже реальных потребностей аграрного сектора в текущей экономической ситуации. Кризисные явления, затронувшие, в том числе и сельскохозяйственных производителей, побудили к принятию ряда антикризисных законов, однако основа финансирования программ по оздоровлению сельского хозяйства закладывается бюджетом. Расходы текущего бюджета в меньшей степени направлены на поддержку непосредственного производителя и в большей степени на финансирование институтов образования и управленческих структур. Такое распределение денежных потоков стало вынужденной мерой, поскольку финансирование бюджетных учреждений не может быть снижено значительно.

Следует отметить сокращение на 84% государственной дотации на стимулирование производства продукции животноводства и растениеводства, которая предполагает выделение средств за каждый гектар засеянной площади и увеличение поголовья скота. В 5,5 раза меньше средств в этом году выделяется на удешевление кредитов сельхозпроизводителей, что, учитывая их существенное удорожание и ужесточение требований по выдаче, приведет к сокращению объемов кредитования сектора. Негативно повлияет также сокращение на 46% компенсации Пенсионному фонду потерь от использования сельхозпроизводителями специальной ставки по оплате сбора на обязательное пенсионное страхование.

Урезанные расходы государства на развитие агропромышленного сектора в сочетании с экономическим спадом могут привести в 2009 г. к снижению выпуска продукции растениеводства на 25-30%, а также к дальнейшему сокращению поголовья крупного рогатого скота на 5-7%.

Николай Присяжнюк, народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений:

Принятый госбюжет на 2009 год фактически оставляет аграрный сектор страны один на один с кризисом, сводит на нет какие-либо перспективы его дальнейшего развития. Ведь предусмотренное в бюджете-2009 финансирование АПК почти втрое меньше, чем реальные потребности отрасли. Эти потребности (научно обоснованные) составляют около 17,5 млрд. грн., а в принятом бюджете правительство заложило лишь 6,4 млрд. грн. Это даже вполовину меньше, чем предусматривалось в 2008 году (12 млрд. грн.). Кроме того, документ не учитывает финансирование антикризисных мер.

Методология бюджета настолько несовершенна, что, с одной стороны, угрожает разрушением сельскохозяйственного производства, а с другой – полностью игнорирует социальный фактор развития села.

Во-первых, из госбюджета исключены расходы по 8 бюджетным программам на общую сумму 380,6 млн. грн. Правительство не считает необходимым выделять средства на программы по возобновлению и повышению плодородия почв; поддержке предприятий, которые находятся в особо сложных климатических условиях; реформированию и развитию коммунального хозяйства в селах и т.д. Более чем в четыре раза - с 6,7 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн. – сократились расходы по шести программам, направленным на развитие предприятий АПК.

Все это в условиях финансового кризиса и при отсутствии других источников финансирования ставит под угрозу существование отрасли и продовольственную безопасность страны.

Бросается в глаза сокращение более чем в 7 раз объемов бюджетной животноводческой дотации и государственной поддержки производства продукции растениеводства. Таким образом, про оздоровление растениеводства и животноводства - основных отраслей сельского хозяйства – речь вообще не идет.

Во-вторых, финансирование социальных программ урезано почти до копеек. Например, вообще не нашлось средств на такую программу, как “Оздоровление и отдых детей работников АПК” - 10,6 млн. грн. Сокращены расходы на развитие социальной инфраструктуры села. Бюджетная программа “Социальная сфера села” уменьшена почти втрое – с 20,2 млн. грн. до 7,5 млн. грн. На обеспечение жильем работников образования, культуры, охраны здоровья, которые постоянно проживают и работают в селе и подписали трудовые контракты на 20 лет, из обещанного 1 млрд. грн. не предусмотрено ни копейки.

Агропромышленный комплекс Украины имел все шансы стать для государства средством стабилизации кризисной ситуации и одним из наиболее эффективных антикризисных направлений, поскольку кризис – это всегда переосмысление приоритетов и нахождение оптимальных путей выхода. А для нас это мог бы быть аграрный сектор. Однако, очевидно, госбюджет-2009 окончательно маргинализирует отрасль и похоронит надежды на возрождение украинского села как такового.

Эксперты ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ):

Сокращение финансирования расходов Министерства аграрной политики из государственного бюджета в 2009 году на 44% - до 6,37 млрд. грн. существенно ограничит возможности для финансирования программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Анализ структуры запланированных бюджетных расходов на 2009 год (приложение 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год") свидетельствует, что основные объемы финансирования будут сфокусированы на управлении, финансировании образовательных и научных учреждений и мер по контролю качества и безопасности продукции. В то же время, финансирование мер по непосредственной поддержке сельхозпроизводителей (с учетом компенсации Пенсионному фонду потерь от применения плательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога специальной ставки по уплате сбора на обязательное пенсионное страхование), по данным Ассоциации «УКАБ», по сравнению с 2008 годом сократится втрое - с 6,1 до 2 млрд. грн.

Руководитель группы экспертов УКАБ Владимир Лапа считает маловероятной поддержку агропроизводителей за счет кредитования из государственного бюджета (приложение 4 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год"). Наиболее серьезная программа (формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом) предусматривает кредитования Аграрного фонда в объеме 2,14 млрд. грн, но за счет возврата 2,2 млрд. грн, предоставленных в предыдущие годы. В этом случае Аграрный фонд вынужден будет реализовывать объекты государственного ценового регулирования весной и летом 2009 года, что затруднит возможности для реализации продукции предприятиями, которые удерживали ее с целью предотвращения убыточный реализации.

Президент УКАБ Алекс Лисситса считает, что сокращение бюджетных возможностей в 2009 году является вынужденным шагом, а контролируемая девальвация гривни в пределах, что не несет угрозы невозврата валютных кредитов, может создать определенный резерв конкурентоспособности для АПК. "В то же время, большинству сельхозпредприятий в 2009 году, при условии сокращения государственной поддержки, будет трудно продолжать производство без применения альтернативных инструментов поддержки. Это может быть продление сроков кредитов в соответствии с принятым Верховной Радой Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса" (в случае его подписания Президентом), либерализация ценового контроля на рынках аграрной продукции (в частности, учета в себестоимости продукции переоценки расходов на обслуживание валютных кредитов), уменьшение расходов, связанных с перезаключениями договоров аренды земельных паев и т.д.", - отмечает А.Лисситса.

Поскольку бюджет принимался впопыхах, в основном, ради самого факта его принятия, то, скорее всего, он будет корректироваться уже буквально с января-февраля. Однако расходы на АПК вряд ли будут увеличены в условиях жесткой экономии государственных средств. АПК имел все шансы стать для Украины средством стабилизации кризисной ситуации, но госбюджет-2009 окончательно развалит отрасль и «закопает» надежды на возрождение села. Как результат, этот год станет настоящим испытанием для сельского хозяйства страны. Если оно выстоит, то никакой кризис ему не страшен. Печальнее будет, если наоборот…

Марьяна Коваль (УНИАН)