Товарооборот «Фуршета» вырос

Товарооборот сети супермаркетов «Фуршет» в 2008 году вырастет на 45% по сравнению с 2007 годом – до 6 млрд. 098 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, в последнюю неделю декабря 2008 года компания открыла три новых магазина в Симферополе, Львове и Ивано-Франковске, увеличив сеть до 111 магазинов.

Доля продукции под собственной торговой маркой (Private Label) «Фуршет» в 2008 году составила 8% от общего товарооборота сети.

Справка УНИАН. «Фуршет» – вторая по величине розничная сеть в Украине. Группа включает в себя две холдинговых компании: одна – операционная, вторая – в сфере недвижимости. По состоянию на январь т.г. торговая сеть компании состоит из 111 супермаркетов в Украине и 8 – в Молдове. Компания насчитывает 14 тысяч сотрудников.

По итогам 2007 г. чистый консолидированный доход ЗАО «Фуршет» увеличился на 45% (до 3,5 млрд. грн.), EBІTDA – на 67% (до 256 млн. грн.).

В 2007 году 20% компании было продано стратегическому инвестору – французской группе Auchan.