Товарооборот «Фуршета» вырос
В 2008 году на 45%
Товарооборот сети супермаркетов «Фуршет» в 2008 году вырастет на 45% по сравнению с 2007 годом – до 6 млрд. 098 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Как указывается в сообщении, в последнюю неделю декабря 2008 года компания открыла три новых магазина в Симферополе, Львове и Ивано-Франковске, увеличив сеть до 111 магазинов.
Доля продукции под собственной торговой маркой (Private Label) «Фуршет» в 2008 году составила 8% от общего товарооборота сети.
Справка УНИАН. «Фуршет» – вторая по величине розничная сеть в Украине. Группа включает в себя две холдинговых компании: одна – операционная, вторая – в сфере недвижимости. По состоянию на январь т.г. торговая сеть компании состоит из 111 супермаркетов в Украине и 8 – в Молдове. Компания насчитывает 14 тысяч сотрудников.
По итогам 2007 г. чистый консолидированный доход ЗАО «Фуршет» увеличился на 45% (до 3,5 млрд. грн.), EBІTDA – на 67% (до 256 млн. грн.).
В 2007 году 20% компании было продано стратегическому инвестору – французской группе Auchan.