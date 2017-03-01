Украина в пятерке мировых экспортеров гороха - за году увеличила поставки вдвое

Украинские аграрии в 2016 году экспортировали 358 тыс. тонн гороха, что в 1,9 раз больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Согласно сообщению, Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров этой культуры, уступая только Канаде, России и США.

Основными покупателями украинского гороха являются Индия, закупившая в 2016 году 145 тыс. тонн этой культуры, Пакистан (56,8 тыс. тонн) и Турция (287 тыс. тонн).

Пресс-служба отметила, что рост объемов экспорта обусловлен, прежде всего, увеличением производства гороха до 745 тыс. тонн в 2016 году с 377,7 тыс. тонн в 2015 году за счет повышения его урожайности на 41% и растущего спроса на бобовые на международном рынке.

По прогнозам экспертов, рентабельность производства гороха может составлять от 56% до 111%, потому он является хорошей альтернативой выращиванию традиционных украинских культур.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2016 году были достигнуты максимальные за всю историю независимой Украины показатели урожайности пшеницы (42,1 ц/га), ржи (27,3 ц/га), кукурузы (66,0 ц/га) и гороха (31,3 ц/га).

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).

Согласно информации Минагропрода, 2016 году Украина установила рекорд по экспорту сахара на уровне 466 тыс. тонн, подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, зерновых – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ) и меда - 56,9 тыс. тонн.