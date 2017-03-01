Правительство хочет променять землю на $1 млрд от МВФ – эксперт

Об этом в своем блоге на LB написал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«В марте МВФ планирует завершить переговоры о выделении нового транша Украине. И школьникам уже понятно, что очередной заем в 1 млрд долларов не изменит ситуацию в стране к лучшему, как не изменили предыдущие транши. А вот обязательства, которые наша власть берет ради новой подачки, способны привести Украину к краху. Прежде всего речь идет о принятии закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения», - подчеркнул политик.

Он напомнил, что на март запланировано внесение упомянутого законопроекта в парламент, если верить информации, попавшей в СМИ. В это время Конституционный суд, согласно процедуре, может начать рассмотрение представления группы нардепов о признании моратория на продажу земель неконституционным.

«Уже в мае упомянутый закон может быть принят, как и решения КС о «незаконности» моратория. И ящик пандоры будет открыт. Ведь начало продаж земли в условиях незавершенной земельной реформы приведет к тому, что главный ресурс страны «растянут» по принципу дикой приватизации промышленности в 1990-х. Обнищавший народ уже сейчас подводят к мысли, что продать землю – это не худший способ подлатать свой дырявый семейный бюджет. На самом деле так украинские крестьяне и фермеры потеряют главный ресурс развития своих хозяйств, а страна получит десяток земельных магнатов и погрузится в новый феодализм», - предостерегает автор блога.

По его словам, в погоне за займом в $ 1 млрд наша страна рискует потерять несравненно больше.

«Следует исходить из того, что Украина владеет 42 млн га плодородных земель сельскохозяйственного назначения, а цена земли в Европе составляет около 12 тысяч долларов за га. Поэтому реальная стоимость украинской земли может составлять 504 млрд. долларов. Но наши черноземы получат такую цену не сразу. Сейчас они оцениваются в 500 долларов за гектар, и именно этим хочет воспользоваться олигархат», - считает Виталий Скоцик.

Потребности человечества в продовольствии растут в геометрической прогрессии, и стоимость земли на этом фоне также будет становиться все выше, добавляет он.

Украинская власть должна изменить приоритеты. Прежде всего, важно дать стимулы экономике и уберечь землю от хищения, пишет автор.

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«Вместо того, чтобы бороться за кредиты, которые страна быстро проедает, надо поднимать собственную экономику. Требуется уменьшение налогового давления на бизнес, прежде всего тот, который работает в аграрной сфере. Необходимо стимулировать производство готовой продукции в Украине – вместо экспорта сырья. Далее нужно будет создавать другие эффективные механизмы развития экономики», - убежден Виталий Скоцик.

Но главным условием развития страны является правильное использование своих ресурсов, прежде всего – земли.

«Ключевым должно быть понимание, что землю продавать за бесценок нельзя. Нужно грамотное завершение земельной реформы – принятие ряда законов, которые обеспечат цивилизованный оборот земли и уберегут национальное богатство от разграбления», - резюмировал автор блога.

Он призвал усилить широкое общественное движение за сохранение украинской земли.

Напомним, Аграрная партия создала экспертную группу, которая нарабатывает направления и принципы земельной реформы, что должно принести пользу всему народу и не позволит монополизировать землю. Партия вынесла свои предложения на рассмотрение общества во время Земельных форумов, которые проходят во всех регионах.