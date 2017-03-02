Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал российских аграриев не бояться отмены санкций, так как это не произойдет.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал на заседании российского правительства, реагируя на слова министра сельского хозяйства РФ, что в случае отмены санкций российским аграриям будет сложно конкурировать с мировыми производителями.

«Не надо бояться, санкции никто не отменит», - сказал Медведев и подчеркнул, что страны Запада принимают решения, чтобы санкции против РФ имели постоянный характер.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа того же года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также он подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.