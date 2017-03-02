В Нацбанке обещают замедление роста цен в Украине

Национальный банк Украины продолжает считать реалистичным достижение целей по инфляции на уровне 8% плюс-минус 2 п.п. в 2017 году и на уровне 6% плюс-минус 2 п.п. в 2018 году.

Как говорится в материалах регулятора, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов текущего года под действием эффекта базы сравнения и вернется к однозначному уровню только в четвертом квартале.

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Нацбанк отметил, что экономика Украины продолжает восстанавливаться, что стимулирует рост спроса на рабочую силу. "Под влиянием этого фактора, а также вследствие повышения минимальной заработной платы реальная заработная плата в январе выросла на 21,4% в годовом измерении. Как и ожидалось, это создает предпосылки для возобновления давления на цены со стороны потребительского спроса", – отмечается в документе.

Регулятор напомнил, что инфляция в январе ускорилась до 12,6% в годовом измерении в результате роста производственных затрат после повышения зарплат и роста сырьевых цен на мировых рынках, а также девальвации гривни в конце 2016 – начале 2017 года, и отметил, что в феврале инфляция продолжила ожидаемо ускоряться преимущественно в результате эффекта базы сравнения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, как и два предыдущие месяца подряд, решил оставить учетную ставку на прежнем уровне в 14% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% – в годовом выражении.