В Украину не пустили зараженные томаты из Испании и цветы из Кении

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии томатов из Испании весом более 2 тонн, а также 4,32 тысячи срезанных цветов из Кении.

Как сообщила пресс-служба ведомства, томаты были заражены отсутствующим на территории нашей страны опасным вредителем – южноамериканской томатной молью. В то же время в цветах был выявлен западный цветочный трипс.

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Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженные грузы при проведении фитосанитарного контроля в Черновицкой и Киевской областях.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Испанию и Кению ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 января Госпродпотребслужба предотвратила ввоз на территорию Украины двух партий зараженных бананов из Эквадора и Коста-Рики общим весом около 70 тонн, а также более 100 тонн апельсинов, мандаринов и грейпфрутов из Турции.

Южноамериканская томатная моль, так же как и западный цветочный трипс, не несет угрозы здоровью человека, но является опасным вредителем овощных культур закрытого и открытого грунта.