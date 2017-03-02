Украина в 2016 году втрое увеличила экспорт роз

Украина в прошлом году экспортировала 2,89 миллиона роз, что втрое превышает показатель за 2015 год, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Экспорт украинских роз в прошлом году увеличился втрое и достиг 2,89 миллиона штук. В 2015 году экспорт составлял 0,96 миллиона штук, в 2014 году – 0,1 миллиона штук в год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, цена одной украинской розы на внешнем рынке в 2016 году достигала около 0,4 доллара. Основными покупателями были Польша (50% от общего объема), Беларусь (29%) и Нидерланды (20%).

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Вместе с тем, в УКАБ отмечают, что в 2016 году Украина импортировала 24,4 миллиона роз. Основными поставщиками этих цветов были Эквадор (43%), Эфиопия (30%), Нидерланды (15%). Стоимость одной импортируемой розы в 2016 году в среднем колебалась от 0,07 доллара до 0,13 доллара (Эквадор - 0,09 доллара/штука, Эфиопия - 0,07 доллара/штука, Нидерланды - 0,09 доллара/штука).

Согласно сообщению, в 2011-2014 годах Украина ежегодно импортировала от 36 до 68 миллионов роз по цене 0,5 доллара/штука. В 2015 году цена закупки импортных цветов сократилась до 0,08 доллара/штука, а объем - до 15 миллионов роз.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).

Согласно информации Минагропрода, 2016 году Украина установила рекорд по экспорту сахара на уровне 466 тысяч тонн, подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, зерновых – 39 миллионов тонн (за 2015-2016 МГ) и меда - 56,9 тысячи тонн.