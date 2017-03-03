Украина в феврале вдвое увеличила экспорт сахара

Украина в феврале текущего года экспортировала 113,2 тыс. тонн сахара, что вдвое превышает показатель за прошлый месяц, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».

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«За второй месяц текущего года украинским производителям удалось нарастить поставки сахара за границу вдвое по сравнению с январем - до 113,2 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что наибольшие поставки этого продукта осуществлялись в Кот-д'Ивуар (Западная Африка) - 19,3 тыс. тонн, Ливию - 18,7 тыс. тонн и Мавританию - 16,5 тыс. тонн.

«Как и в предыдущие месяцы, украинский сахар едет в Шри-Ланку и Мьянму, в феврале это 13,7 и 6 тыс. тонн соответственно. Также производители активно осваивают новые рынки, и уже впервые украинский сахар попробовали в Кот-д'Ивуаре», - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отдела ассоциации Руслану Бутыло.

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Согласно сообщению, суммарно за шесть месяцев 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) Украина экспортировала 522,9 тыс. тонн сахара, при том, что ранее «Укрцукор» прогнозировал, что этот показатель составит всего 500 тыс. тонн.

Ассоциация напомнила, что в 2016 году украинские сахаропроизводители установили рекорд по объемам экспорта этого продукта, поставив за границу 442,7 тыс. тонн сахара на сумму 215,9 млн долл.

«Такой прорыв области обусловлен не только выгодными ценовыми предложениями, но и планомерным повышением качества украинского сахара», - добавила пресс-служба.

Согласно сообщению, весной текущего года посевные площади под сахарной свеклой будут увеличены на 10% - до 320 тыс. га.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отмечал, что ведомство по итогам 2017 года прогнозирует увеличение объемов экспорта сахара до рекордных 1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тыс. тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В 2016 году площади под сахарной свеклой увеличились по сравнению с предыдущим годом на 25%, производство сахарного сырья - на 30%, производство сахара - на 40%.

11 января украинские заводы завершили сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года. За этот период, по данным ассоциации «Укрцукор», они переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тыс. тонн сахара.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тыс. га против 239 тыс. га в 2015 году.