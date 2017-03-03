Расходы на производство сельхозпродукции в Украине выросли на 23%

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2017 года выросли на 23,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции выросли на 25,7%, а животноводческой – на 18,6%. В Госстате также сообщили, что объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, в прошлом месяце увеличился на 25,4%.

При этом по сравнению с декабрем прошлого года затраты на агропроизводство в январе выросли на 6,1%. Расходы на производство продукции растительного происхождения по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 7,2%, а животного – на 3,4%. Также сельхозпроизводители на 3,5% увеличили затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.