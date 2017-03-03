"Укрспирт" получил в прошлом году почти 100 миллионов прибыли

При этом в компании подчеркнули, что в результате проведенной инвентаризации активов и обязательств, инициированной Министерством аграрной политики и продовольствия, финансовые результаты предприятия за предыдущие годы были откорректированы. В частности, согласно обновленным данным, предприятие в 2015 году получило 84 миллионов гривень чистого убытка, а не 16 миллионов гривень чистой прибыли, как сообщалось ранее. Также был откорректирован результат за 2014 год. В "Укрспирте" отметили, что предприятие за отчетный год получило 20,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как ранее сообщало о 522,3 миллиона гривень чистого убытка.

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Согласно сообщению, в четвертом квартале 2016 года (октябрь – декабрь) предприятие получило 32,4 миллиона гривень чистой прибыли, однако не привело динамики по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Пресс-служба добавила, что в 2016 году объем товарной продукции "Укрспирта" увеличился на 39,8 миллиона гривень по сравнению с 2015 годом - до 1,822 миллиарда гривень. Доля этилового спирта в общем объеме производимой "Укрспиртом" продукции в 2016 году составила 93,5%, или 1,704 миллиарда гривень.

В прошлом году предприятие перечислило в государственный бюджет 72,8 миллиона гривень дивидендов.

Как сообщал УНИАН, с января текущего года "Укрспирт" повысил цены на все виды спиртосодержащей продукции на 10,6%, а с марта намеревался поднять их еще на 8% в связи с увеличением себестоимости производства. Однако министр аграрной политики и продовольствия рекомендовал предприятию отменить запланированное на март повышение, поскольку это решение может негативно повлиять на водочную отрасль.

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации "Укрспирта", однако предприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Его стоимость министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой оценивает в 200-400 миллионов долларов.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. По данным Кутового, примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят около 5-6 миллиарда гривень, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя свыше 40%.

Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод.