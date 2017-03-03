Аграрный фонд второй год подряд работает прибыльно

Как сообщает пресс-служба ПАО «Аграрный фонд», после начисления резерва сомнительных долгов и налога на прибыль, чистая прибыль Общества составила 48,7 млн грн. Выполнение финансового плана предприятия составляет 101%.

В течение 2016 года ПАО «Аграрный фонд» было реализовано 269,9 тыс. тонн зерна и 246,2 тыс. тонн муки. Таким образом, доля ПАО «Аграрный фонд» на рынке муки выросла до 12,2%.

Реализация муки происходила как оптовыми, так и розничными партиями, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой. Также в прошлом году Общество начало реализацию фасованной гречки, овсяных хлопьев и смеси хлопьев под собственной ТМ.

В 2016 году ПАО «Аграрный фонд» было уплачено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 667,3 млн грн, в том числе дивиденды - 116 млн грн.

ПАО «Аграрный фонд» продолжает формировать резерв сомнительных долгов под утраченные государственные средства в банках, и в 2016 году было сформировано 325,4 млн грн.

По словам Председателя «Аграрного фонда» Андрея Радченко, коренных изменений в работе госпредприятия удалось достичь после прихода новой управленческой команды, воплотившей новые корпоративные стандарты и прозрачные процедуры закупок и продаж продукции предприятия.