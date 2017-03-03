Украинский агропром в 2016 году получил более 61 миллиарда капитальных инвестиций

Капитальные инвестиции в украинский агропромышленный комплекс в прошлом году составили 61,1 миллиарда гривень, или 18,7% в структуре общих капитальных инвестиций в экономику страны, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

"По данным Госстата, в 2016 году в агропромышленном комплексе затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, инструментов, инвентаря и другие капитальные работы достигли 61,1 миллиарда гривень, что составляет 18,7% от общего объема капитальных инвестиций в Украине", - говорится в сообщении.

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По данным Минагропрода, в частности, в прошлом году инвесторы совершили 44,2 миллиарда гривень капитальных вложений в сельское хозяйство, что на 51% больше, чем в 2015 году. Капитальные инвестиции в пищевую промышленность и переработку в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 24,4% и достигли 16,9 миллиона гривень.

Согласно сообщению, основным источником финансирования были собственные средства предприятий и организаций, за счет которых было освоено 69,4% общего объема инвестиций. Доля привлеченных и заимствованных средств, в частности, банковских кредитов и средств иностранных инвесторов, составила 10%. За счет государственного и местных бюджетов было освоено 9,4% капитальных инвестиций.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2016 году составил 326,2 миллиарда гривень, что в сопоставимых ценах на 16,4% больше показателя за аналогичный период 2015 года.

Ранее Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" отмечал, что капитальные инвестиции в украинскую отрасль сельского хозяйства в 2016 году составили 44 миллиарда гривень, что является рекордом за всю историю независимости страны и в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель.