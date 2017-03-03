Аграрии просят главу Минагропрода изменить порядок распределения дотаций

Аграрные объединения обратились к министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Кутовому с просьбой инициировать подготовку правительственного постановления о внесении изменений в утвержденный порядок распределения 4 миллиардов гривень дотаций на поддержку аграрного сектора, поскольку действующая редакция содержит ряд недостатков, вследствие которых фермеры могут не получить обещанную им сумму государственной поддержки.

Соответствующее обращение за подписью глав ассоциаций "Всеукраинский аграрный совет", "Укрцукор", "Аграрный союз", "Украинская аграрная конфедерация" (УАК), "Украинский клуб аграрного бизнеса", а также объединений птицеводов, свиноводов и производителей молока опубликовано на сайте ассоциации УАК.

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"Просим неотложно инициировать подготовку проекта постановления Кабмина "О внесении изменений в порядок распределения бюджетной дотации…", и привлечь к его разработке представителей ведущих общественных объединений АПК, подписавших это обращение", - сказано в письме.

Эксперты поясняют, что наибольшую опасность для фермеров несут нормы, предусматривающие, что расчет дотации должен осуществляться пропорционально уплаченным суммам НДС по всем видам сельхозпроизводства.

Дело в том, что производство продукции растениеводства, выращиванием которой занимается большинство фермеров, имеет сезонный характер. Сезонность заключается во временном разрыве между вложением ресурсов в производство и получением доходов. В первом полугодии объем продаж продукции растениеводства является крайне низким. Но в то же время фермеры вынуждены закупать семенной материал, топливо, удобрения и т.д. Таким образом, в этот период у фермера возникает налоговый кредит, однако не возникают налоговые обязательства из-за длительного отсутствия поставок выращиваемой продукции.

Как отметили эксперты, большинство украинских сельхозпроизводителей занимаются одновременно растениеводством и животноводством. То есть обязательства агрария, полученные от продажи продукции животноводства в первом полугодии, будут сокращаться на сумму полученного им налогового кредита от производства растительной продукции.

"Таким образом, сельхозпроизводитель будет лишен права на получение бюджетной дотации, поскольку объем обязательств от животноводства в большинстве случаев будет меньше совокупного налогового кредита, полученного при производстве всех видов аграрной продукции", - подчеркивают эксперты, добавляя, что при существовании специального режима взимания НДС с аграриев подобная проблема не возникала.

По словам экспертов, если указанные недостатки не будут исправлены, в особенно тяжелом положении окажутся малые и средние хозяйства, которые не имеют элеваторных мощностей и продают урожай сразу после уборки.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 миллиардов гривень дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Глава Минагропрода Тарас Кутовой утверждал, что в рамках прямой господдержки дотации получат более 15 тысяч малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 миллиардов гривень.