Цель сохранение украинской земли должна объединить весь народ – эксперт

Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, выступая перед участниками Земельного форума во Львове 3 марта, который собрал более тысячи участников из семи западных областей Украины.

Он призвал активнее работать над обсуждением и проведением земельной реформы.

"Вопрос защиты земли – это вопрос выживания украинской нации. За последние 25 лет мы потеряли 10 миллионов человек. Более 27 тысяч навсегда покинули Украину в этом году, еще 6 тысяч получили разрешение на постоянное место жительства. Украина вторая по темпам вымирания в мире. Нас истребляют независимо от нашего вероисповедания и языка, на котором мы общаемся. Ни нашим восточным соседям, ни западным не нужны украинцы. К сожалению, им нужны только наши ресурсы и наша земля", - сказал Виталий Скоцик.

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Политик подчеркнул, что Украина практически потеряла несколько основных отраслей экономики, которые не подлежат восстановлению.

"Во многих направлениях мы прошли точки невозврата. Мы не сможем строить корабли в ближайшие 20 лет. Через три года мы не сможем строить современные самолеты. За пять лет мы потеряем космическую отрасль. За то же время мы потеряем селекцию ячменя. Это наша реальность. Вопрос сейчас не звучит так: продавать или не продавать землю. Вопрос стоит иначе: украдут ли землю, как украли промышленность", - сказал Виталий Скоцик.

Лидер Аграрной партии отметил, что нынешний парламент не способен провести земельную реформу, поскольку заинтересован в краже земель.

"Есть циничная группа дельцов, которые хотят ограбить людей. Им будет помогать и мировое лобби, которое с вожделением смотрит на Украину как на ресурс для своей будущей жизни. По выводам ООН, в ближайшие годы спрос на продовольствие возрастет на 65 %. Это хорошо понимают политики, засевшие в парламенте. С 2014 года в ВРУ бродит закон, который должен был передать земли за пределами территориальной громады самим общинам. Но у депутатов нет времени. Государственной землей, а сегодня это 18,5 миллиона га, владеет коррупционный спрут Держгеокадастру. Депутаты считают, что земля – это их частная собственность, с которой они имеют право делать, что хотят. Поэтому от них не стоит ждать реформы", - отметил в своем выступлении Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул, что во время экономического кризиса никто не хочет видеть украинцев зажиточными.

"В Украине, где падает экономика, эта кучка мошенников не даст украинцам стать богатыми. Сначала добьют ценами, тарифами, тотальной бедностью, а тогда предложат продать землю. Поэтому мы должны предложить свое видение в интересах людей, в интересах общин, в интересах Украины. Миллионы украинцев должны выйти на улицы и сказать: "Не дадим украсть землю!". Иначе не будет Украины", - сказал Виталий Скоцик, обращаясь к участникам форума.

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После обсуждения стратегии земельной реформы, которую предлагает Аграрная партия, участники форума приняли совместную резолюцию. Дополнение к резолюции будут учтены в заключительном документе, который 24 марта будут обнародованы на итоговом форуме в Киеве.

Напомним, это уже третий Земельный форум. Предыдущие состоялись в Харькове, где собрались представители восточных областей Украины, и Кропивницкому, который собрал представителей южной Украины.

Целью Земельных форумов является создание совместного консолидированного программного документа, который ляжет в основу законопроектов, которые будут разрабатываться Аграрным советом партии для завершения земельной реформы.