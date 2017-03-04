На Тернопольщине на птицеферме погибло 50 тысяч кур

На Тернопольщине на птицеферме погибли 50 тысяч кур.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение об инциденте в милицию поступило от дежурного государственной службы чрезвычайных ситуаций в области сегодня. Он рассказал, что на частной птицеферме в селе Высшие Лубянки погибло около 50 тысяч кур.

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Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. По словам владельца хозяйства, его работники забыли включить систему кондиционирования в помещениях, где выращивали птицу, отчего она и погибла.

Сами работники утверждают, что причиной гибели кур стало отключение электроэнергии, в результате чего в кондиционерах не сработала автоматическая система включения.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают детальные обстоятельства инцидента.