Эксперты назвали продукты, которые подорожают в марте (инфографика)

Цены на растительное масло, сахар, гречку, хлеб, а также фрукты и овощи в марте вырастут в среднем на 4-6%, в то время как продукты животного происхождения подешевеют на 5-7%, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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«Стоимость масла, сахара, гречки и хлеба в марте может вырасти на 4-6% под влиянием роста тарифов на электроэнергию и снижения уровня запасов. Что касается продукции животноводства, то март отметится снижением цен на 5-7%», – говорится в сообщении.

В ассоциации объяснили ожидаемое снижение стоимости продукции животноводства сокращением спроса на эти продукты в связи с наступлением поста, а также началом сезонного увеличения производства молока.

Пресс-служба добавила, что в предыдущем месяце подорожали почти все продукты питания в связи с увеличением производственных расходов из-за повышения тарифов на электроэнергию. Согласно сообщению, на стоимости гречки и сахара также отразилось сокращение предложения на рынке.

Так, по данным ассоциации, цена овощей борщового набора, за исключением лука, в феврале выросла на 5%. Однако ранняя весна и укрепление гривни привели к незначительному снижению цен на лук и яблоки на 5 и 2% соответственно.

В УКАБ добавили, что в прошлом месяце говядина и свинина подорожали на 5% и 4% соответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее УКАБ прогнозировал подорожание говядины и свинины в феврале в пределах 5-7% в связи с ростом закупочных цен на живой скот.

По данным Государственной службы статистики, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом.