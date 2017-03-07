Глава Минагропрода хочет увеличить господдержку фермерских хозяйств

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой инициирует увеличение суммы государственной поддержки украинских фермерских хозяйств в 2018 году до 1 млрд грн с 65 млн грн в текущем году.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«В этом году Укргосфондом (Украинским государственным фондом поддержки фермерских хозяйств – УНИАН) предусмотрено 65 млн грн на финансовую поддержку фермеров. Однако мне бы хотелось, чтобы на следующий год эта сумма выросла до 1 млрд грн. Если это удастся сделать, тогда произойдут качественные системные изменения и люди получат оборотные средства», - цитирует пресс-служба Кутового.

Согласно сообщению, в случае увеличения суммы финансовой помощи аудитория получателей средств также возрастет.

«Господдержку получат те, кто является фермерами в юридической формулировке. Также будут установлены ограничения по объему обрабатываемых земель», - добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Глава Минагропрода Тарас Кутовой утверждал, что в рамках прямой господдержки дотации получат более 15 тыс. малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.