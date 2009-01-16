Производство сахара снизилось

В Украине в 2008 году производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, снизилось на 15,8% - до 1 млн. 572 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в декабре производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, составило 138 тыс. тонн, что на 78,8% ниже показателя за ноябрь 2008 года и на 35,6% больше показателя за декабрь 2007 года.

Согласно официальным данным, в 2008 году переработка тростникового сахара-сырца в Украине не осуществлялась.

Справка УНИАН. В Украине в 2006 году производство сахара-песка, полученного из тростникового или свекловичного сахара-сырца, выросло на 23,4% - до 2 млн. 607 тыс. тонн, в том числе, производство свекловичного сахара-сырца за 12 месяцев 2006 года составило 2 млн. 597 тыс. тонн, что на 36,7% выше показателя 2005 года.