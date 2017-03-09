9 марта 2017 года к 203 -й годовщине со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко в Киеве в Киноконцертном зале Международного конгресс-центра "Украинский дом" состоится мероприятие - Дискуссионная платформа "Шевченко: Язык. Государство. Нация." и концерт украинских артистов с песнями на слова Т. Г. Шевченко.

В дискуссии примут участие известные писатели, культурологи, литературоведы, экономисты , культурные деятели. Аудитория мероприятия - студенты из разных ВУЗов Украины.

Также планируется участие через видеосвязь студентов из разных городов Украины: Львова, Черкасс ,Острога. Среди приглашенных артистов - Тоня Матвиенко, Тарас Чубай и Плач Еремии.

В холле Украинского дома состоится выставка - конкурс детских художественных работ к 203 годовщине со дня рождения великого Кобзаря. Адрес: г. Киев, вул. Крещатик, 2. Начало в 12:00. Аккредитация по телефону: 095 808 30 34