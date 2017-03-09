Украина в 2016 году увеличила экспорт семян зерновых на 50%

Украинские аграрии в прошлом году увеличили экспорт семян зерновых культур по сравнению с 2015 годом на 50% - до 17,2 млн долл., сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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«В 2016 году экспорт семян зерновых культур из Украины составил 17,2 млн долл. Этот результат на 50% превысил показатель 2015 года в 11,5 млн долл.», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными потребителями украинских семян стали Азербайджан, Беларусь, Молдова, Грузия, а также страны ЕС - Австрия, Литва и Румыния. Также отечественные семена импортировали Турция, Индия и Южно-Африканская Республика.

Согласно сообщению, 91,8% в структуре отечественного экспорта посевного материала составляют семена кукурузы. «Объемы поставок этого вида продукции на рынки стран мира в 2016 году в стоимостном выражении составили 15,8 млн долл.», — отметили эксперты.

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Пресс-служба добавила, что за последние пять лет в Украине наметилась тенденция к сокращению количества производителей семян и посадочного материала. Так, если в 2012 году в Государственный реестр было занесено 1,4 тыс. производителей семян, то в 2016 году их количество сократилось почти втрое — до 480.

«Институт аграрной экономики» прогнозирует, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Украина может увеличить экспорт семян в десятки раз, поскольку возможности по наращиванию мощностей отечественных семенных заводов с каждым годом растут.

«Украина имеет большой потенциал в наращивании экспорта семенного материала не в качестве товарного зерна, а в виде качественного посевного материала», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).

В 2016 году Украина установила рекорд по экспорту сахара на уровне 466 тыс. тонн, подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, зерновых – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ) и меда - 56,9 тыс. тонн.