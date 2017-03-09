Украинские аграрии начали сев яровых зерновых

Украина начала сев яровых зерновых, в частности, на 9 марта в южных областях уже засеяны первые 600 га, из которых 500 га – горохом, 60 га – ячменем и 40 га - овсом, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, также во всех областях проводится подкормка озимых.

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Пресс-служба напомнила, что, согласно предварительным данным, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит 26,8 миллиона га, что соответствует площадям посева 2016 года. Ведомство ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на 14,4 миллиона га, что составляет 54% в структуре посевных площадей и соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур предполагается разместить на площади 7,2 миллиона га, в том числе ранних – 2,4 миллиона га.

В ведомстве отметили, что украинские аграрии по состоянию на 9 марта обеспечены минеральными удобрениями для проведения весенне-полевых работ на 83% от заявленной потребности. Так, сельскохозяйственные предприятия уже приобрели 800 тысяч тонн минеральных удобрений. Согласно оперативным данным, уже закуплено 18,1 тысячи тонн пестицидов (63% от потребности), включая 12,3 тысячи тонн гербицидов (65%).

Пресс-служба добавила, что аграрии также закупили 298 тысяч тонн дизтоплива и 70 тысяч тонн бензина (74%).

Согласно сообщению, технический парк АПК насчитывает 309 тысяч тракторов и более 50 тысяч зерноуборочных комбайнов. За первый месяц 2017 года аграрии приобрели 341 ед. техники на сумму около 320,5 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", урожай озимых при сохранении благоприятных погодных условий в 2017 году может вырасти до 29 миллионов тонн с около 20 миллионов тонн в прошлом году. По данным Минагропрода, по состоянию на 27 февраля озимые зерновые культуры в Украине взошли на 6,8 миллиона га, или 95% засеянных площадей.

В 2016 году, по предварительным данным, в Украине собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.