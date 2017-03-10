Украина увеличила экспорт сливочного масла в 3 раза

Объем экспорта сливочного масла из Украины в январе-феврале текущего года составил 1,8 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

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В денежном выражении экспорт этой продукции за отчетный период вырос в 3,7 раза – до 6,7 млн долл.

Согласно статистическим данным, импорт сливочного масла в Украину за первые два месяца текущего года сократился в натуральном выражении в 5,4 раза - до 61 тонны. В денежном выражении импорт масла в январе-феврале 2017 года составил 306 тыс. долл., тогда как за первые два месяца 2016 года – 1 млн долл.

Вместе с тем, объем экспорта сыра из Украины в январе-феврале текущего года составил 874 тонны, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года, в денежном выражении экспорт сыра за отчетный период вырос на 28,2% – до 2,77 млн долл.

Импорт сыра в Украину за первые два месяца текущего года увеличился на 25,3% в натуральном и на 32,4% в денежном выражении – до 1,24 тыс. тонн и 5,48 млн долл. соответственно.

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По данным ГФС, экспорт молока и сливок несгущенных из Украины за отчетный период вырос на 12,7% в натуральном выражении – до 1,24 тыс. тонн, и увеличился на 35,8% в денежном выражении – до 805 тыс. долл. Импорт этих продуктов за отчетный период составил 86 тонн, что в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт несгущенных молока и сливок составил 152 тыс. долл. против 52,3 тыс. долл. годом ранее.

В ГФС также сообщили, что поставки из Украины за рубеж сгущенного молока и сливок в январе-феврале увеличились в натуральном выражении на 30,4%, а в денежном – на 69,6%, до 6,6 тыс. тонн и 11,7 млн долл. соответственно. Импорт этой продукции в отчетный период составил 226 тыс. тонн против 123 тонн в январе-феврале прошлого года. В денежном выражении импорт вырос на 81% - до 408 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тыс. тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 19,3% – до 10,5 тыс. тонн, сливочного масла – на 2,5%, до 12,1 тыс. тонн, а сгущенного молока и сливок – сократился на 17,6%, до 51,9 тыс. тонн.