Минимальные цены на вино, или прощай, шмурдяк!

В конце прошлого года легальным производителям алкоголя удалось добиться установления минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь, убедив власти, что качественная водка не может стоить в магазине дешевле 14 грн. за пол-литровую бутылку, а качественный коньяк – ниже 25 грн. за ту же емкость. Калькуляция простая. Себестоимость производства водки – 3,8 грн., акциз – 4,3 грн., НДС – 1,8 грн. А учитывая прибыль, 10%-ые затраты на дистрибуцию и маркетинговое продвижение, 20%-ую надбавку розницы, стоимость продукции в магазине не может быть ниже 14 грн. А значит, 8-гривенные пол-литра, пользующиеся популярностью у немалого сегмента потребителей, произведены из суррогатного спирта сомнительного качества без уплаты налогов. С коньяком та же картина.

Данная мера направлена на сокращение, а в идеале на полное уничтожение теневого сектора. Принцип действия прост – когда стоимость продукции известных брендов сравнится с менее известной, зачастую произведенной нелегально продукцией, потребитель выберет известную торговую марку, а теневики понесут убытки, не имея возможности демпинговать. Пока четкого анализа эффективности данной меры нет, поскольку МРЦ были введены в конце года, и тенденции изменений на рынке еще не отражены полностью. Но, не дожидаясь оценок, виноделы уже сейчас хотят применить эту меру на своем рынке для борьбы с суррогатом и некачественной продукцией.

Директор по маркетингу ТМ «Шустов» и ТМ «Ореанда» Юлия Комарова считает, что введение минимальных цен в отношении вин было бы очень правильным решением. По ее словам, на сегодня не менее 50% вин на рынке – "узаконенный фальсификат". "Многие производители предлагают потребителю так называемые «вторые», «третьи» вина, когда из одного литра виноматериала изготавливается 3-4 литра вина с помощью банального разведения водой. Поэтому для винного рынка введение минимальных цен было бы крайне необходимой мерой", - подчеркнула она.

Со своей стороны директор по маркетингу Первого Национального Винодельческого Холдинга (TM INKERMAN) Сергей Колесниченко отметил, что большая часть некачественной продукции приходится на крепкий алкоголь, но и среди вин она встречается достаточно часто. "Поэтому мы не просто считаем введение минимальных цен на вино эффективным, но и будем добиваться этого уже в 2009 году", - подчеркнул С.Колесниченко.

Производители вина в один голос поддерживают эту идею.

Между тем, как отмечает директор по маркетингу ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» Наталия Ворожейкина, к этому вопросу нужно подходить при наличии аналитики динамики введения минимальных цен на других рынках. "Оценивая опыт водочного и коньячного рынков, мы сможем учесть все недостатки и недоработки данного проекта и взять только лучшие его стороны, что позволит нам продвинуться еще дальше на винном рынке", - пояснила она.

Основной вопрос - какой должна быть минимальная розничная цена на вино – виноделами еще не решен.

Директор по маркетингу группы «Баядера» Дмитрий Самсоненко считает, что минимальная цена на винную продукцию не может быть менее 10 гривень. "На сегодня очень важно рассказывать потребителям, какова минимальная цена настоящего виноградного вина – не обмывок от отжима, разбавленных спиртом, а именно натурального вина. Важно, чтобы потребитель понял: не бывает за 8-10 грн. малинового или какого-либо другого вина. Это суррогат или даже смесь, полученная химическим путем с добавлением спирта и сахара, либо это в лучшем случае обмывки от отжима", - пояснил он.

С ним согласен С.Колесниченко. По его мнению, потребитель должен понимать, что не может вино, произведенное по установленным стандартам, стоять на полке по 7-10 грн. "Думаю, сложно это вино назвать натуральным вином. Представьте, какой должна быть себестоимость изготовления такой продукции, если даже столь низкие цены приносят ее производителям прибыль на рынке", - отмечает он. По подсчетам С.Колесниченко, минимальная розничная цена на вино не может быть ниже 14-15 грн. за бутылку - это тот минимум, при котором, отняв все маркетинговые расходы, можно хоть как-то выйти на себестоимость продукта, произведенного в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Директор по маркетингу ЛВЗ «Хортиця» Николай Шрам считает, что нижняя планка экономически обоснованной цены за условную бутылку тихого вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра должна быть не менее 15 грн.

Ю.Комарова приводит свой пример расчета минимальной цены вина. "Один килограмм винограда для производства вина стоит около 3 грн. При производстве вина из 1 кг винограда получается около 0,7 л виноматериалов. То есть, 1 литр вина стоит порядка 4-5 грн. Если еще прибавить стоимость бутылки, этикетки, расходы на рекламу и тому подобное, то получим конечную стоимость порядка 15-20 грн. На полке магазина, таким образом, бутылка вина должна стоить 18-20 грн. Однако, сегодня можно найти в магазинах вина по 8 -10 гривень за бутылку", - говорит эксперт.

"Поэтому наша позиция в этом вопросе однозначна: введение минимальных цен на вино позволит минимизировать теневой рынок вин и даст потребителю натуральный, качественный продукт", - подчеркнула Ю.Комарова.

Между тем, как отмечает директор профильной ассоциации «Союз оптовых производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) Владимир Демчак, сегодня непонятно, какую методику вычисления минимальных цен на вино применить, поскольку понятие «вино» слишком широко и включает в себя и натуральные вина, и крепленые, и игристые. По его словам, ассоциация не имеет итогового мнения по этой проблеме, но с учетом актуальности вопроса в ближайшее время будет рассматривать его на совещании.

Минимальной ценой не ограничится. Виноделы предлагают еще ряд мер для борьбы с некачественной продукцией.

Д.Самсоненко считает, что еще один метод борьбы с нелегальной продукцией – паспортизация винодельческого хозяйства. По его словам, сегодня очень много производителей декларируют (иногда врут) наличие нескольких тысяч собственных виноградников, другие вообще ничего не сообщают о своих плантациях, но просчитав то количество вина, которое они разливают, становится очевидно – их виноматериал либо суррогат, либо продукт сомнительного качества непонятного происхождения.

"Паспортизация – это также контроль: сколько виноградников производитель имеет, столько вина (причем именно данного конкретного сорта и качества) он имеет право производить", - отметил Д.Самсоненко. "Пример: есть сорт вина Сатерн, для изготовления которого применяется настолько перезревший виноград, что когда грона висит на ветви, с него уже начинает стекать сок. Из-за перезревшего сахарного винограда вино в результате получается сладким. Если во Франции при изготовлении этого сорта вина контролирующие органы обнаружат хоть килограмм сахара, то производитель лишится лицензии. У нас в подобных случаях вкус вина абсолютно безнаказанно будет доведен до требуемого сахарами и спиртами", - констатирует он.

Н.Шрам добавил еще один пункт в борьбе с «теневой» продукцией. Это - изменения в акцизной политике относительно крепленых вин, или так называемого «шмурдяка». "Ведь крепленые вина, по сути, не вина, а винные напитки, разбавленные спиртом. Именно поэтому они должны облагаться акцизом в зависимости от градусности (% содержания спирта) на уровне ликероводочных изделий. Таким образом государство смогло бы существенно повысить поступления в госбюджет. Но, по-видимому, низкие ставки акциза для крепленых вин имеют своих сторонников", - заявил Н.Шрам.

"Как видим, с креплеными винами сложилась совершенно ненормальная ситуация, и мы при поддержке СОВАТ (Союз оптовых производителей алкоголя и табака – УНИАН) обязательно будем бороться за внесение изменений в законодательство в части повышения ставок акцизного сбора в отношении крепленых вин. Если такие изменения будут внесены, это станет большой победой для всей отрасли", - добавил он.

Очевидно, что введение минимальных розничных цен на вино выгодно только крупным производителям, имеющим внушительные бюджеты. Ведь при одинаковой цене на полке магазина рука потребителя потянется к знакомому и примелькавшемуся бренду. Но небольшие предприятия, производящие маленькие партии качественной продукции, все же будут иметь нишу практически эксклюзивной продукции.

Вывод напрашивается сам собой - введение разумных и экономически обоснованных минимальных цен станет барьером для теневиков, производящих «шмурдяк» и конкурировавших далеко не качеством продукции. Печально только одно, что в Украине в каждом барьере находится лазейка, или даже тоннель, по которому реки некачественной продукции продолжают литься на полки магазинов. Именно поэтому важно продумать все аспекты введения этой меры и механизмы контроля ее выполнения, чем, очевидно, и займутся добросовестные производители в ближайшее время.

Марьяна Коваль (УНИАН)