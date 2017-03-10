Ветеринары по итогам года прогнозируют в Украине до 250 вспышек африканской чумы свиней

Ветеринары по итогам текущего года прогнозируют в Украине 200-250 вспышек опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на запрос УНИАН.

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«Учитывая динамику распространения заболевания в течение 2014-2016 годов и способность вируса АЧС за короткий промежуток времени распространяться на значительные территории, в 2017 году можно ожидать 200-250 случаев заболевания», - отметила пресс-служба ведомства, добавив, что каждый четвертый случай заражения, как ожидается, будет зафиксирован в свинохозяйстве с низким уровнем биозащиты.

Согласно сообщению, всего с 2012 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 200 вспышек АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 52 вспышки АЧС.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.