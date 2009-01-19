Комитет ВР рекомендует принять антикризисный закон по АПК

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса" с учетом предложений Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины, закон (регистр. №3353) был принят Верховной Радой Украины 23 декабря 2008 года. Он законодательно регулировал комплекс вопросов, направленных на предотвращение негативных последствий финансового кризиса в аграрно-промышленном секторе.

Президент Украины, в частности, предлагает исключить из закона положение, в соответствии с которым "Национальный банк Украины обязан осуществлять поддержку ликвидности банков, которыми предоставлены кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе при предоставлении стабилизационного кредита)". При этом предлагается разрешить задолженность заемщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей считать добровольно пролонгированной на срок не меньше срока, на который предоставляется такое рефинансирование (но не меньше 365 дней).

Такие изменения, отмечается в предложениях, не соответствуют нормам Конституции и закона "О Национальном банке Украины". Закрепление за Нацбанком обязанности осуществления рефинансирования лишает его независимости во время принятия решений относительно осуществления денежно-кредитной политики, в частности, возможности регулировать объем денежной массы в экономике государства. Следствием этого может стать углубление инфляционных процессов и обесценивание денежной единицы.

В предложениях отмечается: "Неприемлемой является и норма относительно запрещения осуществлять переоценку стоимости залога, принятого по пролонгированным кредитам для сельскохозяйственных товаропроизводителей, на протяжении действия срока пролонгации, поскольку существует вероятный риск невозвращения кредита и невозможности его возмещения за счет принятого обеспечения в случае изменения стоимости кредита". Кроме того, предусмотренное законом запрещение на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года не согласовывается с требованиями Земельного кодекса, по которым купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения до вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель не допускается.

По мнению Президента, негативно повлияет на экономику Украины и установление запрещения на ввоз давальческого сырья (за исключением сырья для легкой промышленности: пряжи, нитей, тканей, кожи, резиновых нитей и текстиля), поскольку операции с давальческим сырьем во внешнеэкономической деятельности осуществляют и субъекты ведения хозяйства других отраслей экономики.

Президент Украины предлагает эти и другие положения исключить из закона.