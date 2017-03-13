Беларусь отменила запрет на импорт птицы из Черновицкой области

Беларусь отменила запрет на ввоз продукции птицеводства из Черновицкой области Украины и ряда административных территорий других стран.

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Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси, передает Agravery.

Отменяется действие приказа о запрещении ввоза живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и перьев, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев, а также оборудования для перевозки, содержания, убоя и разделки продукции птицеводства, что была в использовании из Черновицкой области Украины и ряда административных территорий других стран.

Как сообщал УНИАН, 4 января Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт мяса птицы из Одесской и Черновицкой областей из-за вспышки на этих территориях острого вирусного заболевания - птичьего гриппа.

Первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 апреля в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая). В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях.