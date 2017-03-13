Дело Насирова является лакмусовой бумажкой борьбы с коррупцией - эксперт

Состояние украинской судебной системы таково, что без общественных акций суды просто не выполняют своих функций. Дело главы ГФС Романа Насирова станет важным индикатором изменений, которых ждет и наш народ, и международные партнеры Украины.

Такое мнение в интервью сайту "112 канала" высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. По его убеждению, ход этого судебного процесса крайне важен для страны и для ее международных партнеров, которые симпатизируют Украине и внимательно наблюдают за событиями.

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"Мы проходим испытания зрелости общества, правоохранительной и судебной систем. Видим, насколько слабы наши суды. Думаю, что без общественной блокады Соломенский суд не вынес бы решение о содержании Насирова", - подчеркнул Виталий Скоцик.

По его словам, сейчас Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура имеют все возможности показать, что они не являются бутафорскими органами.

"Важно, как поведут себя в этом процессе представители Кабмина, Верховной Рады и Президент Украины. Потому что дело Насирова является производной от дела Александра Онищенко. Онищенко - реальный человек, по чьим показаниям за границей следит международное сообщество. Одним словом, реальной борьбы с коррупцией ждет и украинское общество, и мир, а дело Насирова - ее лакмусовая бумажка", - добавил политик.

Он подчеркнул, что во власти много людей, занятых накоплением дополнительного капитала. Они имеют иллюзию, что за деньги можно купить все. Но ситуация с Соломенским судом дает надежду, что далеко не все в Украине продается.

"Более 80% украинцев не доверяют судам – им надо перейти в режим абсолютной честности. Впереди стоит задача воспитать судей нового поколения. Этот процесс займет 3-5 лет. Окончательно же люди поверят судам, когда почувствуют доверие ко всем ветвям власти", - считает Виталий Скоцик.

Напомним, сегодня, 13 марта, Апелляционный суд Киева проводит заседание по рассмотрению апелляции по аресту главы ГФС Романа Насирова. В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненном председателю ГФС Романа Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен.