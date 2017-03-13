Дело Насирова является лакмусовой бумажкой борьбы с коррупцией - эксперт
Виталий Скоцик подчеркнул, что сейчас Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура имеют все возможности показать, что они не являются бутафорскими органами.
Состояние украинской судебной системы таково, что без общественных акций суды просто не выполняют своих функций. Дело главы ГФС Романа Насирова станет важным индикатором изменений, которых ждет и наш народ, и международные партнеры Украины.
Такое мнение в интервью сайту "112 канала" высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. По его убеждению, ход этого судебного процесса крайне важен для страны и для ее международных партнеров, которые симпатизируют Украине и внимательно наблюдают за событиями.
Читайте такжеЭксперт обвинил правительство в работе "на карманы олигархов"
"Мы проходим испытания зрелости общества, правоохранительной и судебной систем. Видим, насколько слабы наши суды. Думаю, что без общественной блокады Соломенский суд не вынес бы решение о содержании Насирова", - подчеркнул Виталий Скоцик.
По его словам, сейчас Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура имеют все возможности показать, что они не являются бутафорскими органами.
"Важно, как поведут себя в этом процессе представители Кабмина, Верховной Рады и Президент Украины. Потому что дело Насирова является производной от дела Александра Онищенко. Онищенко - реальный человек, по чьим показаниям за границей следит международное сообщество. Одним словом, реальной борьбы с коррупцией ждет и украинское общество, и мир, а дело Насирова - ее лакмусовая бумажка", - добавил политик.
Он подчеркнул, что во власти много людей, занятых накоплением дополнительного капитала. Они имеют иллюзию, что за деньги можно купить все. Но ситуация с Соломенским судом дает надежду, что далеко не все в Украине продается.
"Более 80% украинцев не доверяют судам – им надо перейти в режим абсолютной честности. Впереди стоит задача воспитать судей нового поколения. Этот процесс займет 3-5 лет. Окончательно же люди поверят судам, когда почувствуют доверие ко всем ветвям власти", - считает Виталий Скоцик.
Напомним, сегодня, 13 марта, Апелляционный суд Киева проводит заседание по рассмотрению апелляции по аресту главы ГФС Романа Насирова. В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненном председателю ГФС Романа Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен.