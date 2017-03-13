Кения хочет закупить почти полмиллиона тонн украинской кукурузы

Правительство Кении намерено осуществить закупку 450 тысяч тонн желтой кукурузы в течение марта - мая текущего года.

Как передает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом сказано в письме Министерства иностранных дел Украины в адрес Минагропрода.

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В этой связи Минагропрод обращается ко всем заинтересованным в поставках кукурузы компаниям с просьбой проинформировать министерство с целью дальнейшего направления полученных списков Посольству Украины в Кении.

"Полученная информация будет направлена кенийской стороне в виде консолидированных коммерческих предложений от украинских предприятий. Основным требованием для импорта кукурузы в Кению является отсутствие в ней ГМО и наличие сертификата ЕС или соответствие требованиям стандартов Бюро стандартов Кении", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинские аграрии в прошлом году увеличили экспорт семян зерновых культур по сравнению с 2015 годом на 50% - до 17,2 миллиона долларов. При этом, 91,8% в структуре отечественного экспорта посевного материала составляют семена кукурузы, объемы поставок которых на рынки стран мира составили 15,8 миллиона долларов.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).