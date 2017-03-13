Украина хочет нарастить товарооборот в аграрной сфере с Азербайджаном

Украина намерена развивать торгово-экономические отношения с Азербайджаном в сфере агропромышленного комплекса и увеличения товарооборота между странами.

Как отметила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом сказал министр Тарас Кутовой в ходе встречи с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым.

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"Украина - мощный игрок в системе обеспечения мировой продовольственной безопасности. Агропромышленный комплекс нашей страны не только наращивает производство, но и увеличивает экспорт продукции. Считаю, что для роста товарооборота между Украиной и Азербайджаном есть все предпосылки", - цитирует пресс-служба Кутового.

В пресс-службе со ссылкой на главу Минагропрода отметили, что продукция украинских аграриев из года в год получает все большую популярность на внешних рынках, что свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности отечественных товаров.

В свою очередь, азербайджанская сторона выразила заинтересованность в увеличении товарооборота с Украиной как в количественных показателях, так и в расширении номенклатуры поставок товаров, в частности: из Украины - подсолнечного масла, зерновых, сои, кукурузы, мяса, шоколада; в Украину - овощей, фундука, вина, чая.

Также делегация Азербайджана выразила заинтересованность в участии в инвестиционных проектах аграрного сектора Украины.

Справка УНИАН. Объем взаимной торговли между Украиной и Азербайджаном по итогам 2016 года составил 320 миллионов долларов. Объем азербайджанских инвестиций в экономику Украины превысил 209 миллионов долларов в 2016 году.