Япония впервые в истории начала экспорт черной икры

Японская компания Japan Caviar отправила небольшую партию черной икры в этом месяце в один из отелей Гонконга, рассказал ТАСС президент компании Мотоо Сакамото.

«Экспорт пока будет идти только в Гонконг, однако у нас есть заявки из ряда стран Юго-Восточной Азии», – пояснил он. Расширить экспортные поставки мешают малые объемы производства: не более 1 т икры в год.

Читайте такжеЯпония заинтересована в импорте украинских органических ягод и меда – МинагропродJapan Caviar в 1983 г. начала эксперименты с разведением осетров в префектуре Миядзаки на юго-западном японском острове Кюсю. Продавать икру компания стала через 30 лет. Сейчас ее продукция поступает в рестораны по всей Японии.

Japan Caviar - крупнейший в стране производитель черной икры, однако ее предлагают местным потребителям и другие фирмы страны. В перспективе японские компании планируют выйти с этим товаром на рынки соседних стран Азии, США и даже Евросоюза.

Основными экспортерами черной икры в мире являются Иран, Саудовская Аравия и Израиль. Ранее в этот список входила и Россия, но сейчас ловля рыбы в природных водоемах с целью добычи черной икры там запрещена законодательством - с начала 1990-х годов поголовье осетровых в Каспийском море уменьшилось в 38 раз, а на Волге — в 15. Промышленный лов осетровых нанес сокрушительный удар по экосистеме, для восстановления которой требуются десятилетия. Поэтому сейчас в РФ вся черная икра производится в специальных рыбохозяйствах.

Как сообщал УНИАН, в Украине также есть осетровые госпредпиятия. Но построить мощный бизнес в нашей стране достаточно сложно, поскольку он требует значительных инвестиций и окупается лишь в течение 10 лет.