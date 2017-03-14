Перевод земли в статус товара при нынешних условиях ведет Украину к уничтожению - эксперт

Такое мнение высказал экономист, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в своем блоге на портале "LB".

Он напомнил, что экономика, ориентированная на экспорт сырья и полуфабрикатов, исторически присущая колониям.

"В действиях метрополии в отношении колоний была одна цель – обеспечить там производство дешевого сырья и не дать развиться производству готовой продукции. В 18-19 веках европейские империи делали все возможное для этого. В частности, в 1870 г. структура индийского экспорта на 36 % состояла из хлопка-сырца, но хлопчатобумажные ткани составляли всего 2 % экспорта Индии. В то же время импорт страны на 45 % состоял из хлопчатобумажных тканей, на 8 % - из пряжи", - подчеркнул автор.

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Он сравнил Украину, что торгует в основном сырьем, с так называемыми "банановыми республиками", напомнив, что в свое время Центральная Америка была зависима от американских компаний – владельцев банановых плантаций на ее территориях. Украина до сих пор имеет аналогичную экономику колониального типа, считает экономист.

"В 2016 году основой экспорта Украины была сырье, полуфабрикаты или товары неглубокой переработки: пшеница, масло, кукуруза, металлические полуфабрикаты, прокат и прочее. В частности, 22 % приходилось на продукцию растениеводства. Столько же на металлопрокат. Лишь около 10 % приходилось на продукцию машиностроения", - добавил автор блога.

Это при том, что Украина в начале 1990-х по своим научно-техническим потенциалом в Европе уступала только объединенной Германии, напомнил он.

"Представители "земельной мафии" и отдельные недалекие политики утверждают, что вырваться из этого круга можно лишь введя прямую продажу земли сейчас. Очевидно, что на Западе и Востоке с радостью поддерживают эту мысль. Сегодня на "диком" рынке у бедного населения землю можно скупить за бесценок. Суммарная капитализация не превысит 21 миллиарда долларов, потому что каждый гектар из 42 миллиона га сельскохозяйственных земель будет стоить не более 500 долларов. Перевод земли в статус товара при нынешних условиях ведет Украину к уничтожению", - считает экономист.

По его словам, на "дикий" рынок не пойдет нормальный инвестор, который рассчитывает на длительные вложения. Зато придет спекулятивный международный капитал и украинские латифундисты, чтобы покупать и перепродавать землю.

"Украинская земля - это самое ценное средство производства, с которым надо очень осторожно и разумно вести себя. Украина должна создать такие механизмы, которые позволят уже существующим производителям, прежде всего фермерам, развить глубинную переработку. Эти механизмы должны способствовать приходу инвестиций в производство здесь, в Украине. Земля должна быть защищена от нерадивого хозяйствования", - считает Виталий Скоцик.

По его мнению, Украине нужна цивилизованная земельная реформа, которая защитит землю от монополизации и позволит развивать предпринимательство.

"Хорошо продуманное законодательство – это гарантия для инвестора, который придет сюда на десятилетия. Он будет вкладывать не только в аграрный комплекс, но и в другие отрасли – машиностроение, фармацевтику, транспортную инфраструктуру. В стране сначала вырастет промышленность по переработке аграрного сырья. Потом появится стимул для развития машиностроения и другой наукоемкой продукции", - прогнозирует экономист.

По его мнению, Украина не должна ради очередного займа в 1 миллиард долларов начинать срочную продажу земли.

"Следует думать о том, как разумно воспользоваться землей для налаживания мощного комплекса по производству качественной и готовой продукции, которая должна продаваться на экспорт", - подытожил лидер Аграрной партии.