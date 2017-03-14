Власть не принимает закон о добровольцах, чтобы держать их "на крючке" - эксперт

Часть из них - в тюрьме в Луганской области. И даже те, кто вошел в состав Вооруженных сил и сегодня воюет за Украину, находятся под угрозой уголовного преследования. Власть не хочет легализировать этих людей, чтобы держать «на крючке».

Об этом сегодня заявил председатель общественного союза «Громадська Варта», член Президиума Аграрной партии Эдуард Зейналов.

«Хорошо, что в Украине наконец, на третий год войны,назначен День добровольца, это позволит хотя бы популяризировать этих людей, отмечать их вклад. Но законодательно их статус сегодня вообще не урегулирован, и все они находятся под угрозой уголовного преследования. Сегодня против них пишут заявления люди, которые воевали против Украины в 2014 году и которые живут на оккупированных территориях, и украинская прокуратура возбуждает против них дела», - отметил Эдуард Зейналов.

По его словам, нужно принять закон, который признает участниками боевых действий добровольцев, которые воевали за Украину без официального статуса в период с 2014 года – до введенния добровольческих батальонов в состав Вооруженных сил.

«Согласно действующим украинским законам, эти люди, которые защитили страну, подпадают под уголовную ответственность за незаконное использование оружия. Вместо того, чтобы их легализовать, у нас идут дискуссии об амнистии. Извините, какая амнистия? Если их амнистируют, получается, защищать свое государство – преступление, или как?», - говорит политик.

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Более того, под угрозой уголовного преследования в будущем могут оказаться не только добровольцы, но и военные, которые воюют официально в Вооруженных силах Украины.

«Формально у нас АТО. И участвовать в операции могут только СБУ и МВД. Вооруженные силы де-факто вне закона, ибо они имеют право защищать Украину только во время вооруженной агрессии. Верховная Рада должна принять соответствующие решения и признать, что у нас продолжается война. Если это не будет сделано, через 5-10 лет этих людей могут начать преследовать. Это будет зависеть только от политической конъюнктуры», - говорит Эдуард Зейналов.

По его словам, власть сознательно затягивает с принятием соответствующих законов, потому что боится добровольцев.

«Добровольческий движение могло бы стать значительно более действенной армией,чем сегодняшняя, в которой реформы так и не провели. Но для власти, которая руководствуется не интересами государства, а своими договорняками, в том числе с оккупантами, эти люди не нужны. Власть их боится и хочет держать на постоянном крючке, имея возможность использовать против них закон», - говорит Эдуард Зейналов.

Напомним, 14 марта в Украине впервые отмечают День украинского добровольца. Праздник установлен постановлением Верховной Рады от 17 января 2017 года.