Украинские аграрии уже экспортировали 31 миллион тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 30,83 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,97 миллиона тонн, ячменя – свыше 4,7 миллиона тонн, кукурузы – 11,91 миллиона тонн.

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Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 267,8 тысячи тонн муки, из которых 266,7 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 1,1 тысячи тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.