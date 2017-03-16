Правительственная поддержка аграриев оказалась фикцией – Скоцик

Агропроизводители уже третий месяц ждут обещанные правительством дотации. Тем временем власть сосредоточилась на торможении аграрной реформы, пытаясь «нагреть руки» на поспешном внедрении рынка земли.

Об этом в своем блоге на портале «Левый берег» написал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Политик напомнил, что в конце 2016 года министр агрополитики и глава правительства активно включились в информационную кампанию «поддержки аграриев». Однако, уничтожив эффективную налоговую систему, которая предусматривала спецрежим НДС и другие некоррупционные механизмы, правительство ничего не дало взамен.

«Главной целью этой мощной пиар-деятельности было лишь желание охладить протестные настроения производителей, а также разделить аграриев на больших и малых, животноводов и растениеводов. Те, кто «повелся» на откровенно мошеннические непрозрачные схемы правительства, сегодня могут убедиться, что вместо 20-25 млрд грн. инвестиций, которые раньше шли на развитие аграрного сектора, аграрии не получили даже обещанных правительством 5,5 млрд грн. Как и предполагалось, большинство агропроизводителей или не имеют доступа даже к этой мизерной «помощи», или же не хотят с ней связываться», - пишет Скоцик.

По его мнению, в Украине сознательно тормозится конструктивная аграрная реформа. В налоговой сфере сделано все, чтобы окончательно вымыть все финансовые резервы у малого и среднего фермера. А рядовых владельцев паев лишили всякой перспективы через тотальное подорожание и рост тарифов.

«Украинцев подводят к тому, чтобы они продавали землю за бесценок, причем конкретным покупателям и по той цене, которую им назовут. Продолжается подготовка к распродаже Украины и превращение украинца в крепостного на собственной земле», - подчеркнул Скоцик.

Он напомнил, что в коалиционном соглашении 2014 года одним из главных приоритетов было завершение этой реформы. Но из 12 запланированных шагов выполнено только три. Несмотря на это, правительство и президент в проекте меморандума с МВФ пообещали, что в мае 2017 года будет проголосован законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения.

«Правительство предлагает начать с продажи государственной земли. Очевидно, что государственную землю будет продавать государственный аппарат, а точнее – насквозь коррумпированное чиновничество. Если мы посмотрим на структуру земельной собственности, то сегодня на балансе Госгеокадастра находится около 18,5 млн га земли сельхозназначения. Это почти половина всей пахотной земли в Украине. Остальные правдами и неправдами берут в«долгосрочную аренду» крупные латифундии. На сегодня это несколько олигархических семей, а коррумпированный Госгеокадастр выступает главным латифундистом», - пояснил автор блога.

По его словам, защитить землю от монополизации, а Украину – от окончательного разграбления – может только консолидированное общество, что потребует конструктивной аграрной реформы.

«Земля должна принадлежать общинам и быть разделена между всеми гражданами Украины. Но первым этапом к такой системе должна стать надлежащая инвентаризация всей земли, внедрение предохранителей, которые не позволят массовую скупку земли. Следующим этапом должно стать создание благоприятного налогового законодательства, которое поможет развиться сильному малому и среднему бизнесу. Для этого должна работать банковская система, что будет предоставлять кредиты под производство на 15-20 лет под низкий процент», - считает Скоцик.