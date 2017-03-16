Правительственная поддержка аграриев оказалась фикцией – Скоцик
По его мнению, в Украине сознательно тормозится конструктивная аграрная реформа.
Агропроизводители уже третий месяц ждут обещанные правительством дотации. Тем временем власть сосредоточилась на торможении аграрной реформы, пытаясь «нагреть руки» на поспешном внедрении рынка земли.
Об этом в своем блоге на портале «Левый берег» написал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.
Политик напомнил, что в конце 2016 года министр агрополитики и глава правительства активно включились в информационную кампанию «поддержки аграриев». Однако, уничтожив эффективную налоговую систему, которая предусматривала спецрежим НДС и другие некоррупционные механизмы, правительство ничего не дало взамен.
«Главной целью этой мощной пиар-деятельности было лишь желание охладить протестные настроения производителей, а также разделить аграриев на больших и малых, животноводов и растениеводов. Те, кто «повелся» на откровенно мошеннические непрозрачные схемы правительства, сегодня могут убедиться, что вместо 20-25 млрд грн. инвестиций, которые раньше шли на развитие аграрного сектора, аграрии не получили даже обещанных правительством 5,5 млрд грн. Как и предполагалось, большинство агропроизводителей или не имеют доступа даже к этой мизерной «помощи», или же не хотят с ней связываться», - пишет Скоцик.
По его мнению, в Украине сознательно тормозится конструктивная аграрная реформа. В налоговой сфере сделано все, чтобы окончательно вымыть все финансовые резервы у малого и среднего фермера. А рядовых владельцев паев лишили всякой перспективы через тотальное подорожание и рост тарифов.
«Украинцев подводят к тому, чтобы они продавали землю за бесценок, причем конкретным покупателям и по той цене, которую им назовут. Продолжается подготовка к распродаже Украины и превращение украинца в крепостного на собственной земле», - подчеркнул Скоцик.
Он напомнил, что в коалиционном соглашении 2014 года одним из главных приоритетов было завершение этой реформы. Но из 12 запланированных шагов выполнено только три. Несмотря на это, правительство и президент в проекте меморандума с МВФ пообещали, что в мае 2017 года будет проголосован законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения.
«Правительство предлагает начать с продажи государственной земли. Очевидно, что государственную землю будет продавать государственный аппарат, а точнее – насквозь коррумпированное чиновничество. Если мы посмотрим на структуру земельной собственности, то сегодня на балансе Госгеокадастра находится около 18,5 млн га земли сельхозназначения. Это почти половина всей пахотной земли в Украине. Остальные правдами и неправдами берут в«долгосрочную аренду» крупные латифундии. На сегодня это несколько олигархических семей, а коррумпированный Госгеокадастр выступает главным латифундистом», - пояснил автор блога.
По его словам, защитить землю от монополизации, а Украину – от окончательного разграбления – может только консолидированное общество, что потребует конструктивной аграрной реформы.
«Земля должна принадлежать общинам и быть разделена между всеми гражданами Украины. Но первым этапом к такой системе должна стать надлежащая инвентаризация всей земли, внедрение предохранителей, которые не позволят массовую скупку земли. Следующим этапом должно стать создание благоприятного налогового законодательства, которое поможет развиться сильному малому и среднему бизнесу. Для этого должна работать банковская система, что будет предоставлять кредиты под производство на 15-20 лет под низкий процент», - считает Скоцик.