В Украине посевная кампания уже началась в 15 областях

Весенняя посевная кампания в Украине, с учетом благоприятных погодных условий, уже начата в 15 областях.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 15 марта, по данным из регионов, объем засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами площадей составляет 138 тыс. га или 6% к прогнозу (2,4 млн га).

В частности, аграрии уже посеяли яровую пшеницу на площади 4 тыс. га или 2% к прогнозу (190 тыс. га), яровой ячмень - 95 тыс. га или 5% к прогнозу (1,73 млн га), овес - 5 тыс. га или 2% к прогнозу (208 тыс. га), горох - 34 тыс. га или 12% к прогнозу (276 тыс. га).

По данным пресс-службы, в период весенне-летних полевых работ аграрии планируют использовать около 958 тыс. тонн питательных веществ для озимых культур.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) и по состоянию на 15 марта экспортировали 30,83 млн тонн зерновых.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.