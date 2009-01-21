Из-за финкризиса мир ожидает дефицит зерновых

Эксперты прогнозируют, что в результате мирового финансового кризиса 2009-2010 маркетинговый год закончится с существенным дефицитом зерновых и масличных культур в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», этот вопрос рассматривался на форуме Немецкого аграрного союза, который проходил в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине.

Основную проблему эксперты видят в ограниченном доступе агропроизводителей к финансовым ресурсам во многих азиатских странах и странах Центральной и Восточной Европы, особенно в Украине и России, и, как следствие, - резком падении спроса на удобрения и другие ресурсы, что в свою очередь приведет к снижению урожая.

Так, например, производство пшеницы в мире в сравнении с 2008/09 маркетинговым годом в будущем МГ может снизиться с 676 млн. тонн до 627 млн. тонн при стабильном потреблении. С падением фрахтовых ставок спрос в традиционных странах-импортерах, вероятно, вырастет. Даже консервативные предположения, что мировой спрос на пшеницу останется в 2009/10 маркетинговом году на уровне 652 млн. тонн, пророчат уменьшение общемировых запасов пшеницы с 140 млн. тонн до 115 млн. тонн. Если же добавить к данным расчетам еще и возможные погодные неурядицы и протекционистские мероприятия многих государств во время финансового кризиса, а также спекуляции на мировых товарных рынках аграрной продукции, то мы сможем стать свидетелями повышения цен на некоторые продукты питания от умеренных 30% к возможным 100%

Украинские агропроизводители смогут стать одними из тех, кто будет в выигрыше от мирового повышения цен на аграрную продукцию, убежден президент Ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса" Алекс ЛИССИТСА. Однако, по его словам, для возобновления прибыльности критически важным является повышение эффективности производства, ведь около 80% украинских сельхозпроизводителей лишь на 40% используют свои потенциальные возможности.

Лишь при условии резкого, но обоснованного сокращения всех видов расходов, в 2009 году можно ожидать позитивные экономические результаты. По мнению А.ЛИССИТСЫ, это не в последнюю очередь связано со значительным сокращением бюджетной поддержки аграриев в 2009 году и имеющимися сомнениями относительно быстрого роста поддержки в следующие годы. Таким образом, производителям следует надеяться исключительно на свои силы, оптимизируя деятельность, в том числе с использованием современных инструментов экономического моделирования.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) - неправительственная бизнес-ассоциация, которая объединяет лидеров аграрного бизнеса Украины. Основным заданием УКАБ является всестороннее представление интересов и отстаивание роли частного бизнеса агропромышленного комплекса во время разработки и внедрения аграрной политики Украины.